Рада провалила голосування за звільнення голови Рахункової палати (фото)

Заяву про звільнення Пацкан написав після повідомлення йому підозри

Валерій Пацкан керує установою з березня 2018 року

Верховній Раді не вдалося задовольнити заяву голови Рахункової палати Валерія Пацкана про звільнення, яку він 16 листопада подав до апарату парламенту. Про це повідомляє «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час сьогоднішнього пленарного засідання за відставку Пацкана знайшлося лише 215 голосів при 226-ти необхідних. З президентської фракції «Слуга народу» підтримав звільнення 171 депутат. Ще 26 голосів дали колишніх вихідців із забороненої «Опозиційної платформи – За життя».

Висловилися «проти» або «утрималися» фракції «Європейської солідарності», «Батьківщини» і депутатська група «Партія За майбутнє».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додамо, Валерій Пацкан керує Рахунковою палатою з березня 2018 року. До цього був народним депутатом від БПП.

Як повідомляв «Главком», заяву про звільнення Пацкан написав після повідомлення йому підозри. За даними слідства, Валерій Пацкан, будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом.

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн.