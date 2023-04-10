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Нардепи готують звільнення голови Рахункової палати Пацкана

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нардепи готують звільнення голови Рахункової палати Пацкана
Підозрюваного в корупції голову Рахункової палати Валерія Пацкана все ж таки можуть звільнити з посади
фото з відкритих джерел

Це вже друга спроба, коли депутати Верховної Ради намагаються звільнити Валерія Пацкана з посади

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту постановити недовіру очільнику Рахункової палати Валерію Пацкану Про це інформує Верховна Рада України.

«Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування щодо проєкту постанови про недовіру голові Рахункової палати Валерію Пацкану, що має наслідком його звільнення», – пише пресслужба.

Повідомляється, що голосування відбудеться на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Нардеп, член парламентського Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ Павло Фролов розповів про факти, які характеризують роботу Пацкана на посаді протягом 5 років.

«Єврокомісія у звіті про виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань відзначила в перекладі з дипломатичної мови повний провал євроінтеграції Рахунковою палатою, яка так і не стала вищим органом державного аудиту. Безпристрасні єврочиновники констатують низьку якість аудиторської роботи, проведення інспекцій, а не аудитів, мінімальний вплив рекомендацій Палати, погану комунікацію роботи. Першими та практично єдиними не технічними змінами до чинного закону про Рахункову палату, пролобійовані Головою, були поправки про зняття верхньої межі оплати праці для Голови та членів Палати, що дозволило кошти бюджету, передбачені для апарату, спрямовувати на виписування собі премій», – заявив політик.

Після цього, недоукомплектування кадрів стало системним, парламентарій додав, що у Палаті не було й немає жодного повноцінного керівника аудиторського департаменту, а у 2022 році усі показники погіршились.

«Зокрема, попри збільшення видатків держбюджету майже вдвічі завдяки допомозі міжнародних партнерів обсяг перевірених Палатою коштів зменшився на 40%, кількість проведених аудитів, що є головною спеціалізацією Палати, впала ще більше – з 50 до 20, тобто у 2,5 раза. Стратегія розвитку Палати за 4 роки виконана менш ніж 15%», – розповів Фролов.

Крім того, «Слуги народу» зібрали 129 підписів за відставку Пацкана. «Першу спробу щодо його звільнення було здійснено ще 1 грудня 2022 року, тоді не вийшло. Як ми бачимо, пішла друга спроба», – прокоментував депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 жовтня повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках. 

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн. 

За даними слідства, Пацкан, будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом. 

Читайте також: Рада провалила голосування за звільнення голови Рахункової палати
Теги: Рахункова палата Валерій Пацкан депутат

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