Парубій розповів, з ким йде на вибори



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Спікер парламенту вже вдруге з початку року відвідав з’їзд партії Петра Порошенка

Сьогодні під час з’їзду партії «Європейська солідарність» спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що буде брати участь у парламентських виборах.

«Я йду на ці парламентські вибори, коли б вони не відбулись. Я йду з командою однодумців, з якими ми працювали усі ці роки спільно в парламенті і поза парламентом», - сказав спікер.

Хоча прямо він не сказав, що йтиме на вибори з партією Порошенка.

«Ми сьогодні стоїмо непорушною стіною під прапорами «Європейської солідарності», щоб кожен знав наші завдання і цілі», - завершив свій виступ Парубій.

Раніше повідомлялось, що разом з «Європейською солідарністю» на вибори піде Андрій Парубій і кілька людей, які вважаються близькими до глави парламенту.