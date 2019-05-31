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    Політика

    Парубій розповів, з ким йде на вибори

    • Розсилка
    Парубій розповів, з ким йде на вибори

    Спікер парламенту вже вдруге з початку року відвідав з’їзд партії Петра Порошенка

    Сьогодні під час з’їзду партії «Європейська солідарність» спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що буде брати участь у парламентських виборах.

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    «Я йду на ці парламентські вибори, коли б вони не відбулись. Я йду з командою однодумців, з якими ми працювали усі ці роки спільно в парламенті і поза парламентом», - сказав спікер.

    Хоча прямо він не сказав, що йтиме на вибори з партією Порошенка.

    «Ми сьогодні стоїмо непорушною стіною під прапорами «Європейської солідарності», щоб кожен знав наші завдання і цілі», - завершив свій виступ Парубій.

    Раніше повідомлялось, що разом з «Європейською солідарністю» на вибори піде Андрій Парубій і кілька людей, які вважаються близькими до глави парламенту.

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