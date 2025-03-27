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Депутати хочуть, аби їхні статки перевіряли лише у час перебування на посаді. НАЗК пояснило ризики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Депутати хочуть, аби їхні статки перевіряли лише у час перебування на посаді. НАЗК пояснило ризики
За словами керівника Управління проведення моніторингу способу життя, посадовець не завжди випадає з поля зору НАЗК після звільнення
фото: Pravo

Соколов: Посадовці при призначенні зможуть показувати мільйон доларів та не пояснювати, де він взявся

Народні депутати пропонують обмежити перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції лише періодом  перебування держслужбовців на посаді. Це суттєво заважатиме НАЗК виявляти корупцію та недоброчесність. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Депутати ховають свої статки просто у Верховній Раді. НАЗК б’є тривогу».

Як пояснив «Главкому» керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій НАЗК Дмитро Соколов, обмеження термінів, які підпадають під перевірку НАЗК, лише терміном перебуванням особи на посаді є в чомусь і порушенням прав самого декларанта.

«Припустімо, що така норма діє. Ми перевіряємо якусь особу та питаємо її, де та як вона набула цю квартиру. Вона відповідає, що продала щось у 1996 році і на ці кошти її купила. А ми просто не зможемо цього перевірити, тому що законодавець нас обмежив. Якщо суб’єкт був в бізнесі, потім став посадовцем, то ми не зможемо дивитись той «бізнес-період». Так само ми не зможемо досліджувати, що раніше було з членами його родини», – каже він.

За словами Соколова, якщо НАЗК не зможе перевірити особу на наявність корупційних ризиків, то при призначенні на державну службу вона може робити так звану «нульову декларацію» – показувати, наприклад, мільйон доларів та не пояснювати, звідки він взявся.

Керівник управління НАЗК зауважив, що наразі людина може лишитися в полі зору цього органу навіть після того, як йде з посади. Соколов навів приклад керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого спіймали в Сербії у машині, наповненій готівкою та алмазами.

«Він на той час вже не перебував на посаді, але ним все одно займалися і правоохоронні органи, і НАЗК так само. Ми доводили, що за пів року з моменту звільнення він не міг назбирати стільки коштів, аби купити собі ці алмази, а його дружина не могла купити BMW. Наші аргументи були такі: Наумов пішов зі служби от з такими статками і за ці пів року у нього просто не було таких захмарних законних доходів, які були оподатковані і так далі», – розповів він.

Керівник Управління проведення моніторингу способу життя наводить приклад: у судовій практиці є рішення Вищого антикорупційного суду, коли посадовець звільнився з посади і за якийсь час поклав значну суму коштів на рахунок.

«Суд дійшов висновку, що він не міг ці кошти заробити за той проміжок часу, коли не був посадовцем. Тобто логічно припустити, що він їх отримав, ще перебуваючи на посаді», – додає Соколов.

Згідно з 290 статтею Цивільно-процесуального кодексу, що стосується цивільної конфіскації, ДБР та НАБУ теж можуть збирати інформацію про моніторинг способу життя. Однак, за словами посадовця, депутати чомусь хочуть обмежити саме  терміни моніторингу, який веде НАЗК.

«Хоча за останні півтора року цей новий інститут довів свою ефективність. За нашими матеріалами вже є багато судових рішень на конфіскацію активів на близько 30 млн грн. Загалом сума виявлених нами необґрунтованих активів та незаконного збагачення становить понад 1,5 млрд грн», – каже він.

Соколов наголошує робота НАЗК стала ще ефективнішою після співпраці з АРМА, яка допомагає знаходити активи за кордоном.

«Наприклад, у начальника територіального центру МВС в Дніпропетровській області виявили п’ять квартир в Грузії. Тобто ми в рамках моніторингу знайшли інформацію, яка свідчила про те, що таке майно може бути саме в Грузії, цілеспрямовано робили цей запит і нам підтвердили цю інформацію. Наразі за нашими матеріалами ДБР здійснюється досудове розслідування», – зазначає посадовець.

Нагадаємо, народні депутати за допомогою правок у законопроєкті про посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) хочуть позбавитися контролю над своїми статками та суттєво обмежити механізм моніторингу способу життя.

До слова, декларації за 2024 рік станом на 25 березня подали 518 тис. публічних службовців з орієнтовно 700 тис. Декларанти з центральних областей країни звітують найактивніше.

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Теги: НАЗК декларація депутат

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