«Це було яскраво». Відома телеведуча розповіла, як святкувала день народження з Порошенком та Зеленським

У 2019 році Фроляк була однією з ведучих легендарних дебатів на «Олімпійському»

Олена Фроляк розповіла про найнезвичайніший свій день народження

Відома українська телеведуча Олена Фроляк, яка третій десяток років веде новини на телеканалі ICTV, розповіла, як одного разу свій день народження вона провела разом із Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Сталося це спонтанно у 2019 році.

Своє свято Фроляк планувала провести у колі сім'ї на озері Комо. Але після одного дзвінка їй довелося різко змінити свої плани.

За словами телеведучої, вона вже була на шляху до «Борисполя», увечері 18 квітня, як їй зателефонував власник телеканалу ICTV Віктор Пінчук. «Зателефонував мені і сказав, що йому зателефонували з офісу Зеленського та мене ( Фроляк – «Главком» ) запрошують вести дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. І я розумію, що відмовити я не можу ніяк, тому ми розвернулися і поїхали додому готуватися до завтрашнього дня», – згадує вона. Журналістка також наголосила, що для неї не відігравало ролі, від якої сторони надійшло запрошення.

Олена відверто поділилася, що їй було страшно перед виходом. За її словами, це був перший досвід таких виступів на величезному стадіоні перед живою аудиторією. До того ж журналістка уточнила, що не було жодних чітких інструкцій і ніхто особливо не казав, що треба робити, це був своєрідний експромт.

Після закінчення дебатів Фроляк була сильно виснажена і прокоментувала свої відчуття: «У мене зводило вилиці від переживання та страху, але коли я зрозуміла, що від мене нічого не залежить, то я розслабилася, скажу більше, тієї години не пам'ятаю». Також, за словами журналістки, після виступу всі учасники дебатів привітали її зі святом із найкращими побажаннями.

Також телеведуча розповіла, як її колись довели до сліз.