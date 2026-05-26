Нардепка роз’яснила нові труднощі з бронюванням від мобілізації

Наталія Порощук
Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання співробітника його середня зарплата має становити щонайменше три мінімальні заробітні плати
Южаніна: Система стає значно жорсткішою

Кабмін посилює правила бронювання військовозобов’язаних. Зміни стосуватимуться не лише підвищення вимоги до середньої зарплати на підприємстві до трьох мінімальних, а й ще однієї важливої умови. Про це наголосила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардепка від фракції «Європейська солідартність» Ніна Южаніна, передає «Главком».

«Уряд посилює правила бронювання військовозобов’язаних. І мова не лише про підвищення вимоги до середньої зарплати на підприємстві до трьох мінімальних зарплат. Є ще одна не менш важлива зміна – повний перегляд статусу критично важливих підприємств», – підкреслила нардепка.

Южаніна нагадала, що протягом трьох місяців усі підприємства мають фактично повторно пройти підтвердження критичності, а критерії погоджуватимуться з Міноборони та Мінекономіки. За її словами, тут є кілька дуже важливих моментів.

«Навіть якщо підприємство формально відповідає критеріям: остаточне рішення все одно приймає профільний орган; статус можуть переглядати; бронювання не є автоматичним. При цьому один із ключових критеріїв – «важливе значення для галузі або громади» – фактично залишається дуже суб’єктивним. Саме через такі формулювання система часто працює в ручному режимі та створює нерівні умови для бізнесу», – пояснила нардепка.

Як зазначила Южаніна, тепер змінюється:

  • усі критерії мають бути повторно погоджені з Міноборони та Мінекономіки;
  • статуси критичності переглядатимуться;
  • посилюється централізований контроль за всією системою бронювання.

«Тобто система стає значно жорсткішою», – підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».

Також у Раді з'явився проєкт постанови про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації і про справедливе бронювання та участь у обороні.

