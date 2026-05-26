Харківська правозахисна група оцінила справу Тимошенко: несподівані висновки

Справа проти Тимошенко має ознаки політично мотивованого переслідування – висновок Харківської правозахисної групи

Справа проти Юлії Тимошенко має ознаки політично мотивованого переслідування та може бути спланованою провокацією. Такого висновку дійшли правозахисники з Харківської правозахисної групи, проаналізувавши справу проти лідерки «Батьківщини». Відповідний документ оприлюднено на сайті організації.

Під час моніторингу справи було виявлено низку порушень закону з боку слідчих органів та суду:

переслідування Юлії Тимошенко розпочато без будь-яких підстав, їй приписали незаконні спільні дії з народними депутатами від «Слуг народу», з якими вона не знайома і ніколи не спілкувалася;

незаконне проведення проти Юлії Тимошенко негласних слідчих дій (слідкування, запис розмов, прослуховування телефонів);

незаконні обшуки у партійному офісі «Батьківщини» без ухвали суду;

незаконні обмеження Юлії Тимошенко у доступі до ключового доказу у справі – оригіналу запису розмови для проведення незалежної експертизи;

ігнорування висновків незалежних та державних експертиз про фальсифікацію аудіозапису;

штучно створена НАБУ провокація з використанням народного депутата, проти якого є кримінальні справи у НАБУ;

порушення презумпції невинуватості через неправдиві публічні заяви НАБУ та інших посадовців щодо Юлії Тимошенко.

У звіті також наголошується, що всі названі свідомі зловживання антикорупційних органів дозволяють говорити про ймовірне політичне переслідування Юлії Тимошенко.

«Харківська правозахисна група продовжуватиме здійснювати моніторинг провадження та публічно фіксувати його перебіг», – повідомили в організації.

Висновок спеціаліста Харківської правозахисної групи оприлюднено на сайті організації 26 травня 2026 року

Нагадаємо, Юлія Тимошенко від початку відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності. Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу. Представники Європарламенту також були здивовані тим, що слідство не надало захисникам Тимошенко доступу до аудіофайлу записаної розмови для проведення незалежної експертизи.