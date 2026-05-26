Головна Країна Політика
search button user button menu button

Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко
Юлії Тимошенко загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі у справі про надання неправомірної вигоди службовій особі
фото: Юлія Тимошенко/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Слідство заявляє про схему з «потрібними» голосуваннями народних депутатів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У прокуратурі стверджують, що Тимошенко викрили у січні 2026 року на начебто пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

За версією слідства, після того як НАБУ і САП у грудні 2025 року викрили схему із хабарями депутатам за голосування у Верховній Раді, обвинувачена нібито почала вести переговори з окремими парламентарями

Слідство вважає, що йшлося про створення системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

«Обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань», – заявили у САП.

У відомстві наголосили, що йдеться не про разові домовленості, а про регулярну схему співпраці, яка передбачала авансові виплати та була розрахована на тривалий період.

За версією слідства, народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті у голосуванні. Справу передано до суду за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. У САП також нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також: Харківська правозахисна група оцінила справу Тимошенко: несподівані висновки

Нагадаємо, Юлія Тимошенко від початку справи відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності. Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу. Представники Європарламенту також були здивовані тим, що слідство не надало захисникам Тимошенко доступу до аудіофайлу записаної розмови для проведення незалежної експертизи.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко суд НАБУ корупція в Україні САП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За версієї сторони обвинувачення, Олексій Чернишов був організатором «відмивання» понад 460 млн грн на будівництві резиденцій у котеджному містечку «Династія»
«Транш від МВФ» і пісок зі цвинтаря. Нові подробиці будівництва скандальної «Династії» Скандал
18 травня, 14:10
Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026
Путін оголосив перемир'я, Умєров прибув до США. Головне за 7 травня 2026
7 травня, 21:22
Єрмак: Я все прокоментую, коли закінчаться слідчі дії
Андрій Єрмак відреагував на підозру НАБУ та САП
11 травня, 22:40
Лідерка «Батьківщини» не визнає звинувачень
Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів
12 травня, 20:38
Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів
Британський фахівець із цифрової криміналістики дав оцінку плівкам у справі Тимошенко
20 травня, 14:23
Олександр Прокопенко фігурує у справі про корупцію у Верховному суді
Екссуддя Верховного суду за три дні до підозри подарував квартиру синові-детективу НАБУ
21 травня, 12:41
Тимошенко: Справа проти мене розсипається на очах
Тимошенко: Справа проти мене розсипається на очах
12 травня, 21:09
Наталія Квеленкова (на фото) згадується у підозрі Андрію Єрмаку
Дружина відомого шоубізнесового продюсера засвітилася у скандалі з котеджним містечком «Династія»
13 травня, 12:33
Аудит «Енергоатома» завершено
Держаудитслужба передала результати аудиту «Енергоатома» слідчим НАБУ
20 травня, 17:57

Політика

Зеленський присвоїв європейським містам відзнаку «Місто-рятівник»
Зеленський присвоїв європейським містам відзнаку «Місто-рятівник»
Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко
Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко
Харківська правозахисна група оцінила справу Тимошенко: несподівані висновки
Харківська правозахисна група оцінила справу Тимошенко: несподівані висновки
Нардепка роз’яснила нові труднощі з бронюванням від мобілізації
Нардепка роз’яснила нові труднощі з бронюванням від мобілізації
Гаряча фаза війни закінчиться восени? Президент назвав умову
Гаряча фаза війни закінчиться восени? Президент назвав умову
Зеленський заявив про стабілізацію фронту та назвав головну проблему з ППО (відео)
Зеленський заявив про стабілізацію фронту та назвав головну проблему з ППО (відео)

Новини

Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Тривога у Києві тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:34
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua