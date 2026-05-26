Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко

Юлії Тимошенко загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі у справі про надання неправомірної вигоди службовій особі

Слідство заявляє про схему з «потрібними» голосуваннями народних депутатів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У прокуратурі стверджують, що Тимошенко викрили у січні 2026 року на начебто пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

За версією слідства, після того як НАБУ і САП у грудні 2025 року викрили схему із хабарями депутатам за голосування у Верховній Раді, обвинувачена нібито почала вести переговори з окремими парламентарями

Слідство вважає, що йшлося про створення системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

«Обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань», – заявили у САП.

У відомстві наголосили, що йдеться не про разові домовленості, а про регулярну схему співпраці, яка передбачала авансові виплати та була розрахована на тривалий період.

За версією слідства, народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті у голосуванні. Справу передано до суду за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України – надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. У САП також нагадали, що відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко від початку справи відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності. Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу. Представники Європарламенту також були здивовані тим, що слідство не надало захисникам Тимошенко доступу до аудіофайлу записаної розмови для проведення незалежної експертизи.