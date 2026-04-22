Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції

Наталія Порощук
glavcom.ua
glavcom.ua
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна
фото: скриншот з відео

Комуніст Зюганов: Ми вам десять разів говорили – економіка неминуче провалиться

Голова Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов заявив, що Росії загрожує повторення революції 1917 року через економіку, яка «провалилася на дно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Я вчора подивився, є така пані, її звати Боня Вікторія. Вона звернулася безпосередньо до президента, але з Монако. Вона перелічила всі питання, які тут порушувалися, і які ви чули. І чому в Анапі брудна пляма, і чому не відреагували вчасно на допомогу Дагестану та Чеченській Республіці», – сказав Зюганов.

Комуніст додав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії російського диктатора Володимира Путіна, але в Кремлі «не чують».

«Ми вам десять разів говорили – економіка неминуче провалиться. Перший квартал повністю провалився до дна. Якщо ви терміново не приймете фінансово-економічних та інших заходів, то восени нас чекає те, що сталося у 17-му році. Ми не маємо права це повторювати», – заявив голова КПРФ.

Минулого тижня блогерка записала відеозвернення «від імені народу» на адресу Путіна і попередила, що терпіння людей може лопнути, як пружина. Вона перелічила п'ять ключових проблем, включаючи повінь у Дагестані, викиди мазуту біля узбережжя Анапи та блокування інтернету, додавши, що між росіянами та Путіним виникла «товста стіна»

Російська революція 1917 року – революційні події у Російській імперії 1917 року, що докорінно змінили державний лад у країні. Революція розпочалася у березні (лютому за старим стилем) і переросла у громадянську війну в 1918. Внаслідок революції утворився Союз Радянських Соціалістичних Республік.

Раніше науковий керівник Інституту океанології імені Ширшова, академік Роберт Нігматулін під час пленарного засідання Московського економічного форуму (МЕФ) заявив, що російська економіка може скоротитися вдвічі, країна «йде до біди». Його промова викликала бурхливі овації в залі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.

Як повідомлялося,  російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

До слова, різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми.

Читайте також

Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
Стрілянина в Одесі, вибухи у Росії: головне за ніч 26 березня
26 березня, 05:44
Шаман наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою
Розвідник пояснив, що треба робити українцям, аби завершилася війна
28 березня, 20:20
Сійярто обговорював із Лавровим вступ України до ЄС
Нова порція зливів: Сійярто узгоджував із Лавровим чутливі питання ЄС
8 квiтня, 19:57
Нещодавно в Росії ракетну небезпеку вперше було оголошено одразу у 13 регіонах
У кількох областях РФ уперше з початку великої війни оголошувалася ракетна небезпека
10 квiтня, 07:07
Під російськими посольствами в Естонії проходили акції протесту проти війни
Посол України розповів, як росіяни поводять себе в Естонії
10 квiтня, 20:23
Путін зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль
Путін пов’язав падіння російської економіки з погодою
15 квiтня, 18:16
Окупанти масовано вдарила по трьох районах Дніпропетровщини
Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
17 квiтня, 19:56
ЗСУ знищили окупантів, що намагалися прорватися до їхніх позицій
ЗСУ на Запоріжжі відбили наступ росіян на мотоциклах
19 квiтня, 17:46
Ворог розкидає тисячі протипіхотних та протитанкових мін вздовж усього узбережжя
Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки українського десанту
Вчора, 08:39

Економіка

Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
Головний комуніст Росії панікує: Путін веде країну до революції
Російська економіка втратила зростання, дорога нафта не допомогла
Російська економіка втратила зростання, дорога нафта не допомогла
Нафтова криза в РФ: видобуток впав до історичного мінімуму
Нафтова криза в РФ: видобуток впав до історичного мінімуму
ООН надасть Україні $500 млн на відновлення енергетики
ООН надасть Україні $500 млн на відновлення енергетики
Словаччина готова підтримати санкції проти РФ, але за однієї умови
Словаччина готова підтримати санкції проти РФ, але за однієї умови
Росія вводить держплан через удари по НПЗ: під контроль беруть бензин і ціни
Росія вводить держплан через удари по НПЗ: під контроль беруть бензин і ціни

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
