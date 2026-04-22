Зюганов сказав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії Путіна

Комуніст Зюганов: Ми вам десять разів говорили – економіка неминуче провалиться

Голова Комуністичної партії РФ Геннадій Зюганов заявив, що Росії загрожує повторення революції 1917 року через економіку, яка «провалилася на дно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Я вчора подивився, є така пані, її звати Боня Вікторія. Вона звернулася безпосередньо до президента, але з Монако. Вона перелічила всі питання, які тут порушувалися, і які ви чули. І чому в Анапі брудна пляма, і чому не відреагували вчасно на допомогу Дагестану та Чеченській Республіці», – сказав Зюганов.

Комуніст додав, що його партія «робить усе» для підтримки стратегії російського диктатора Володимира Путіна, але в Кремлі «не чують».

«Ми вам десять разів говорили – економіка неминуче провалиться. Перший квартал повністю провалився до дна. Якщо ви терміново не приймете фінансово-економічних та інших заходів, то восени нас чекає те, що сталося у 17-му році. Ми не маємо права це повторювати», – заявив голова КПРФ.

Минулого тижня блогерка записала відеозвернення «від імені народу» на адресу Путіна і попередила, що терпіння людей може лопнути, як пружина. Вона перелічила п'ять ключових проблем, включаючи повінь у Дагестані, викиди мазуту біля узбережжя Анапи та блокування інтернету, додавши, що між росіянами та Путіним виникла «товста стіна»

Російська революція 1917 року – революційні події у Російській імперії 1917 року, що докорінно змінили державний лад у країні. Революція розпочалася у березні (лютому за старим стилем) і переросла у громадянську війну в 1918. Внаслідок революції утворився Союз Радянських Соціалістичних Республік.

Раніше науковий керівник Інституту океанології імені Ширшова, академік Роберт Нігматулін під час пленарного засідання Московського економічного форуму (МЕФ) заявив, що російська економіка може скоротитися вдвічі, країна «йде до біди». Його промова викликала бурхливі овації в залі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що серед причин зниження ВВП Росії на початку року – календарні та погодні фактори.

Як повідомлялося, російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

До слова, різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми.