РФ готує тотальний контроль над інтернетом

Ключовою ініціативою, згідно з даними розвідки, є введення оплати за використання міжнародного інтернет-трафіку для абонентів мобільного зв'язку

Російська влада розробила стратегію перетворення національного сегмента мережі на повністю підконтрольну державі інфраструктуру. Замість прямих блокувань Кремль планує застосувати економічне придушення, яке зробить вільний доступ до інформації фінансово нестерпним для громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Ключовою ініціативою Москви є введення плати за міжнародний інтернет-трафік для мобільних абонентів. Орієнтовна ставка складе близько двох доларів за гігабайт. Офіційно це називають «зміною тарифної моделі», проте розвідка вбачає в цьому прихований удар по засобах обходу цензури.

Оскільки використання VPN класифікує весь трафік як міжнародний, активний користувач (25-30 ГБ на місяць) буде змушений платити величезні суми за можливість залишатися анонімним або відвідувати заблоковані ресурси. Наразі оператори РФ технічно не готові до такого переходу та просять відтермінування до 1 вересня.

Паралельно готується радикальна реформа ринку зв'язку. Мінцифри РФ планує скоротити кількість видів ліцензій з 17 до 3, водночас різко підвищивши фінансовий поріг входу. Генеральна ліцензія буде видана під капітал від $1,3 млн, а базова від щонайменше $66 тисяч (зараз мінімальний поріг становить близько $134).

За прогнозами, понад 90% малих операторів (близько 4,2 тис. компаній) не зможуть виконати ці вимоги. Це призведе до консолідації ринку навколо кількох федеральних структур, які напряму підконтрольні державі.

Особлива увага приділяється системі оперативно-розшукових заходів (СОРМ). Росія планує заборонити діяльність компаній та ІП, які не встановили цю систему, що надає ФСБ прямий доступ до трафіку абонентів. Раніше на впровадження СОРМ давали до двох років, проте тепер ці терміни планують суттєво скоротити.

Крім того, попри діючий до 2030 року мораторій, Мінцифри РФ прагне відновити планові перевірки операторів, щоб тримати галузь у постійній напрузі та забезпечити повне виконання цензурних вимог.

