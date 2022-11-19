Пентагон пояснив, для чого РФ посилює ракетні удари по Україні

Колін Кал: «Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси»

Росія масованими ракетними ударами по Україні намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО. Саме задля цього росіяни посилюють свої ракетні удари. ро це заявив заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал, повідомляє Sky News.

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У розмові з журналістами високопоставлений чиновник Пентагону пояснив, що «Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси».

При цьому він підкреслив, що США віддані забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.

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«Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною», - зазначив Колін Кал.

Нагадаємо, за повідомленням аналітиків Інституту вивчення війни, після масованої ракетної атаки по Україні росіяни будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури.

Як повідомлялося, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена. Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією.