«Слуги» пояснили, чому передумали карати Резнікова

Поки Верховна Рада відклала звільнення Резнікова з посади міністра оборони, усередині фракції «Слуги народу» вирують скандали

Рішення звільнити міністра оборони Олексія Резнікова викликало досить скептичну реакцію українців, які вважають його відставку несвоєчасною. Мар'яна Безугла, нардепка «Слуги народу» та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, після негативної реакції заявила, що дане питання поки що відкладено. У коментарях до посту Безугла пояснила це ризиками для системи в цілому перед «Рамштайном».

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У той же час нардеп від «слуг» Богдан Яременко у своєму Facebook заявив, що не підтримує відставку міністра оборони та відкрито повідомив про це колег по фракції.

«У будь-якій працюючій системі при виявленні недоліків не б‘ють по голові менеджера, а дають час розібратися з ними. Безумовним пріоритетом міністра були питання військово-технічної допомоги, на які і йшла левова частина його робочого часу. Я поділяю таке бачення пріоритетності питань. Міністр Резніков і уся система МО якісно і ефективно працює над залученням міжнародної військової допомоги Україні, що дозволяє мати помітні успіхи на полі бою. Багато домовленостей в цій сфері забезпечуються саме персональною участю міністра. Тепер міністр має знайти час уважно подивитися і на проблеми, які висвітлила публічна дискусія», – заявив він.

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Мар'яна Безугла заявила, що можлива відставка Резнікова «продемонструвала фактичну толераність українського суспільства до корупції та ряд наших же соціальних феноменів».

«З одного боку – запит на короткі публічні лінчування, які спалахують і гаснуть за кілька днів; з іншого – готовність толерувати корупційним ризикам напротивагу іншим якостям фахівця. Погодьтесь, ми це бачимо і знаємо. У більшості є спогади, коли вони самі робили чи ж у якості свідків спостерігали корупцію та «порішати» задля благородних/конкретних/потрібних цілей. А запит на короткі публічні лінчування реалізувався у даній історії кілька разів. У вирі хвиль осуду і захисту нападаючі опинялися жертвами і навпаки. Сьогодні ми лінчуємо Рєзнікова за яйця по 17 грн, завтра – вже Ніколова за правки в інфографіці. Потім палаємо гнівом від «ватного» світогляду Лієва, а ось вже захищаємо від журналістів, як порушників його прав. І все в один конгломерат», — підсумувала Безугла.

Нагадаємо, що 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони закуповувало за цінами завищеними у 2-3 рази. Згодом Міністр оборони України Олексій Резніков відкинув обвинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення армії харчуванням.

Постачальник продуктів заявив про «навмисну маніпуляцію» та заперечив звинувачення у завищенні цін.

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1 лютого у ЗМІ ширилась інформація, що Резніков може залишити посаду міністра оборони та перейти у Мін’юст, проте Міністр оборони не підтвердив і не спростував, чи планує він йти у відставку.

Ввечері 5 лютого нардепка «Слуги народу» та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Мар'яна Безугла підтвердила інформацію про намір влади звільнити міністра оборони. Це, за її словами, обговорили на закритому засіданні фракції «Слуги народу».