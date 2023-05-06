Партія Порошенка звинуватила владу у підготовці до виборів
Сюмар: «Європейська солідарність» не бачить можливості проведення виборів до закінчення війни»
Поки не закінчиться війна та воєнний стан, «Європейська солідарність» не бачить можливості проведення виборів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила нардепка «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.
«Вибори – це ж змагальний процес, а змагатися ми не будемо й не можемо в той час, коли в нас є такий потужний зовнішній ворог. Хоча у Верховній Раді є спроби внести зміни до виборчого законодавства, які можуть вказувати на плани провести виборчу кампанію ще до завершення війни», – розповіла нардепка.
Сюмар стверджує, що ніхто зараз ніякі виборчі кампанії не починає, і до виборів, власне, країна не готова, тому не можна говорити про будь-які змагальні кампанії.
«Чи це просто такий формат – як залишитися при владі ще на п’ять років? Щоби потім, коли війна закінчиться, не зіштовхнутися з періодом, коли до нинішньої влади можуть постати якісь питання», – каже Сюмар.
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україні починає відновлюватися активне політичне життя, причому «у найкращих традиціях» довоєнних часів – зі взаємними звинуваченнями в зраді та використанням не надто пристойної лексики.
Нагадаємо, що Офіс президента розчищає територію до майбутніх виборів. Таку думку висловив «Главкому» голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
«Щодо ситуації у великих містах, облрадах, то складається враження, що останніми місяцями активізувався Офіс президента, який розчищає собі територію до майбутніх виборів. Багато є скарг на не зовсім зрозумілі та невиправдані антикорупційні розслідування, інші претензії до посадових осіб місцевого самоврядування», – сказав він.
Коліушко навів як приклад ситуацію у Львівській облраді, де «Банковій не сподобалося, що ту очолює представниця «Європейської солідарності», хоча вона нічого злого не робила».
Голова правління Центру політико-правових реформ також зазначив, що наразі ради базового рівня (сільські, селищні, міські) мають набагато більші повноваження, ніж обласні й тим більше районні.
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