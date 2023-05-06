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Партія Порошенка звинуватила владу у підготовці до виборів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Партія Порошенка звинуватила владу у підготовці до виборів
В Україні знову оживає бурхливе політичне життя
фото з відкритих джерел

Сюмар: «Європейська солідарність» не бачить можливості проведення виборів до закінчення війни»

Поки не закінчиться війна та воєнний стан, «Європейська солідарність» не бачить можливості проведення виборів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила нардепка «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

«Вибори – це ж змагальний процес, а змагатися ми не будемо й не можемо в той час, коли в нас є такий потужний зовнішній ворог. Хоча у Верховній Раді є спроби внести зміни до виборчого законодавства, які можуть вказувати на плани провести виборчу кампанію ще до завершення війни», – розповіла нардепка.

Сюмар стверджує, що ніхто зараз ніякі виборчі кампанії не починає, і до виборів, власне, країна не готова, тому не можна говорити про будь-які змагальні кампанії.

«Чи це просто такий формат – як залишитися при владі ще на п’ять років? Щоби потім, коли війна закінчиться, не зіштовхнутися з періодом, коли до нинішньої влади можуть постати якісь питання», – каже Сюмар.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україні починає відновлюватися активне політичне життя, причому «у найкращих традиціях» довоєнних часів – зі взаємними звинуваченнями в зраді та використанням не надто пристойної лексики. 

Нагадаємо, що Офіс президента розчищає територію до майбутніх виборів. Таку думку висловив «Главкому» голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

«Щодо ситуації у великих містах, облрадах, то складається враження, що останніми місяцями активізувався Офіс президента, який розчищає собі територію до майбутніх виборів. Багато є скарг на не зовсім зрозумілі та невиправдані антикорупційні розслідування, інші претензії до посадових осіб місцевого самоврядування», – сказав він.

Коліушко навів як приклад ситуацію у Львівській облраді, де «Банковій не сподобалося, що ту очолює представниця «Європейської солідарності», хоча вона нічого злого не робила».

Голова правління Центру політико-правових реформ також зазначив, що наразі ради базового рівня (сільські, селищні, міські) мають набагато більші повноваження, ніж обласні й тим більше районні. 

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Теги: Європейська солідарність вибори війна воєнний стан Вікторія Сюмар

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