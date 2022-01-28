Розстріл у Дніпрі: нацгвардійця арештували без права застави

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в стрілянині на Південмаші у Дніпрі

Підозрюваний на час слідства перебуватиме у слідчому ізоляторі без альтернативи внесення застави

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська задовольнив погоджене з Дніпровською спеціалізованою прокуратурою клопотання та обрав військовослужбовцю Нацгвардії України запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, солдат-строковик, будучи включеним до складу варти з охорони території державного підприємства «ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова», після третьої години ночі зайшов до кімнати зберігання зброї та приміщення відпочиваючої зміни і з невідомих причин вчинив стрілянину із закріпленого за ним автомату АК-74. Внаслідок цього четверо військовослужбовців та працівниця заводу загинули, п'ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Стрілок разом зі зброєю втік з місця події. Згодом у м. Підгороднє його затримали правоохоронці.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері військовослужбовцю Нацгвардії України повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства, дезертирства зі зброєю та викрадення зброї (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 410 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Нагадаємо, родинам п’яти загиблих у Дніпрі військовослужбовців Національної гвардії, які загинули під час стрілянини на заводі «Південмаш», держава виплатить по 1,8 мільйона гривень компенсації.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

Читайте також: