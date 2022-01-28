Колишній радник Путіна назвав його несподіваного союзника, що з’явився у 2021 році

На думку економіста, російський президент усвідомлює, що чисто військовими методами перемогти Україну неможливо

Володимир Путін ще у 2014-2015 роках зрозумів, що Україну неможливо перемогти чисто військовими методами, однак у 2021 році ситуація на думку кремлівського лідера кардинально змінилася. Таку думку в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив економіст, ексрадник президента Росії Путіна Андрій Ілларіонов.

«Оскільки чисто військовими методами перемогти не можна, він почав шукати інші методи, ми всі знаємо. Але ось минулого року, як він вважає, з’явилася нова можливість домогтися того ж результату, але не військовими засобами. У Путіна з’явився новий союзник, якого в нього до 2021 року не було. В нього з’явилася чинна американська адміністрація, яка сказала йому словами пана Байдена (чинний президент США – «Главком) 16 липня 2021 року у Женеві, що він, Байден, допомогатиме Путіну «протискати» Україну на виконання Мінських домовленостей», – зазначив Ілларіонов.

Економіст та колишній радник Путіна додав, що до Байдена жоден з американських президентів не давав російському колезі подібних обіцянок.

Також, на думку Ілларіонова, якщо російський президент спроможеться «уламати, залякати, вмовити українське керівництво», він матиме більше шансів взяти Україну під контроль, ніж у разі прямого військового вторгнення, адже у разі війни 98% населення України ненавидітиме Путіна.

Раніше Андрій Ілларіонов пояснив, чого Путін очікує від українців. Також нещодавно посольство США зробило ролик про агресію РФ.

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