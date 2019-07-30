Підсумки дострокових виборів: за кого голосувало українське село



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість мешканців села проголосувала за «Слугу народу» та «Батьківщину»

Майже половина виборців з села проголосували за президентську партію «Слуга народу». Про це йдеться в результатах Національного екзитполу, який сьогодні представив фонд «Демініціативи».

Підтримка села у процентному відношенні була однією з найбільших для «Слуги народу». Так, за цю політсилу проголосували 47,5% виборців села та 47,6% мешканців великих міст (більше 100 тис. населення).

«Батьківщина», за яку проголосувала 8,18% виборців, також найбільшою підтримкою користувалась серед мешканців села. 9,8% сільських виборців обрали саме партію Юлії Тимошенко. За «Батьківщину» проголосували також 9,2% мешканців маленьких міст (менше 20 тис. населення).

На третьому місці за підтримкою з боку селян – «Опозиційна платформа – За життя». За партію Бойка-Медведчука в селі проголосували 8,2% виборців.

За партію Порошенка «Європейська Солідарність», яку в основному підтримували мешканці обласних центрів, в селі отримала 7,1% підтримки.

А Радикальну партію Ляшка в селі підтримували більше ніж «Голос», яка пройшла в Верховну Раду (5,3% і 5,2% відповідно).

Нагадаємо, згідно з результатами виборів у Верховну Раду IX скликання проходять «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), ВО «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,1%) та «Голос» (5,82%).

«Національний екзит-пол’2019 – парламентські вибори» провели 21 липня 2019 року Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Опитано 11 618 респондентів на 300 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності склав 74%.