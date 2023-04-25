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Підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн». Зеленський провів засідання Ставки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підсумки зустрічі у форматі «Рамштайн». Зеленський провів засідання Ставки
На засіданні Ставки Зеленський обговорив перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад
фото: КОВА

Україна та її сили оборони стають сильнішими, але західні партнери повинні прискорювати темпи постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба президента України.

«Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця», – йдеться у повідомленні.

Учасники Ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Зеленський наголосив, що Україна має прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців.

«Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. 

Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна

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