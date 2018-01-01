Підтримавши вибори президента РФ, Україна визнає анексію Кримського півострову – Базилевський

Україна може поставити під сумнів легітимність обрання російського президента

Якщо вибори президента РФ відбудуться в Криму, то це автоматично означатиме, що Україна погодилася з анексією півострову. Однак в цей же час, невизнання виборів поставить під сумнів легітимність президента Росії. Про це розповів Борис Базилевський, експерт з безпекових питань, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Генеральний Консул України в



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Україна може поставити під сумнів легітимність обрання російського президента

Якщо вибори президента РФ відбудуться в Криму, то це автоматично означатиме, що Україна погодилася з анексією півострову. Однак в цей же час, невизнання виборів поставить під сумнів легітимність президента Росії. Про це розповів Борис Базилевський, експерт з безпекових питань, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Генеральний Консул України в Чикаго, США (1999-2005), голова Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД (1995-1999) під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Якщо ці вибори відбуватимуться в Криму і ми їх визнаємо, то це означатиме, що ми визнаємо й анексію, окупацію Криму Російською Федерацією», - розповідає Базилевський.

Також він зазначає, що невизнання виборів поставить під сумнів легітимність російського президента.

«Однак, якщо ж ми не визнаємо виборів, то після цього виникає ланцюжок подій. Чи визнаємо ми легітимним президента Російської Федерації? Якщо не визнаємо вибори, то не визнаємо й президента РФ», - зазначає Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Також він наголосив на тому, що тоді жодних стосунків ні з президентом РФ, ні з його апаратом чи адміністрацією Україна здійснювати не може.

«Виникає цікава колізія. Ми самі порушили міжнародне право, не перервали дипломатичні стосунки з агресором, а підтримуємо їх. Порушили ми його на шкоду собі, адже тепер виникає питання Криму, стосунків з РФ та питання визнання виборів міжнародними партнерами», - зазначає дипломат.

Нагадаємо, що МЗС України отримало звернення посольства РФ в Україні щодо проведення 18 березня 2018 року виборів президента РФ і організації для громадян Росії, які проживають на території Україні, виборчих дільниць. А саме в генеральних консульствах РФ у Львові, Одесі та Харкові.

Як відомо, 18 березня 2018 року відбудуться вибори президента РФ. Вибори президента РФ перенесли на річницю окупації Криму.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році





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