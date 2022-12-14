Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру (відео)

Зеленський: «Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну»

Українські пластуни передали президенту Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну. Там він потрібен найбільше», – зазначив Зеленський.

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Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні з 1999 року Вогонь, що символізує мир, любов та добро, і символічно об'єднує всіх українців, поширюють пластуни – українські скаути. Щороку пластуни передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям, державним установам по всій Україні.

Нагадаємо, 11 грудня, у пункті пропуску «Малий Березний» відбулася традиційна передача Вифлеємського вогню миру. Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску «Убля». На території України їх зустрічали пластуни.