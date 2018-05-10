В соцмережі обурені тим, що екс-регіонал Лук'янов «спокійно ходить по Києву»

Екс-регіонала Лук'янова зустріли біля готелю Київ

Користувачі соцмереж обурені тим, що колишній депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов «спокійно ходить по Києву». Про це в Facebook повідомив Сергій Грішин. «Я зустрів його минулого тижня на Володимирській. Але був не впевнений, бо їхав в машині, а він йшов тротуаром. Міг помилитись. А сьогодні я зустрів його



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Екс-депутат Партії регіонів Владислав Лук’янов

Екс-регіонала Лук'янова зустріли біля готелю Київ

Користувачі соцмереж обурені тим, що колишній депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов «спокійно ходить по Києву».

Про це в Facebook повідомив Сергій Грішин.

«Я зустрів його минулого тижня на Володимирській. Але був не впевнений, бо їхав в машині, а він йшов тротуаром. Міг помилитись. А сьогодні я зустрів його біля готелю Київ. Так, це точно він, Владислав Лук‘янов.

Не в Ростові, не в Москві, а спокійно ходить по Києву. І навіть на його машині все ті ж донецькі номери. Живіть тепер з цим», - написав Грішин.

Нагадаємо, на парламентських виборах 2012 року Лук'янов балотувався в одномандатному окрузі № 54 (Донецька область) від Партії регіонів і в третій раз отримав мандат народного депутата України VII скликання.

Займав посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики.

Варто відзначити, що 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Пізніше Лук’янов назвав помилкою ухвалені 16 січня законопроекти, які спровокували новий виток протистояння між владою і суспільством.