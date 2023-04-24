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«Гігантський слон в кімнаті»: США відрегували на участь Росії у Радбезі ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Гігантський слон в кімнаті»: США відрегували на участь Росії у Радбезі ООН
фото:Getty Images

Посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд: Росія вдарила в саму суть Статуту ООН

Росія, яка скликала сьогоднішню зустріч, вторглася до своїх сусідів в Україні та завдала удару по суті Статуту ООН. «І Росія знову і знову порушує універсальні права людини та основні свободи – як за межами, так і всередині власних кордонів», – заявила Посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілдд.

Вона також заявила, що  «неможливо ігнорувати гігантського слона в кімнаті – Росію». Як відомо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок очолив засідання Радбезу ООН, оскільки країна-агресор наразі головує в раді. Посол звинуватила РФ у свавільних затриманнях політичних активістів, журналістів та лідерів опозиції, а також у неправомірному затриманні американських громадян.

Вона заявила, що Москва використовує ув'язнених американців Пола Вілана та Евана Гершковича як «політичних пішаків».

Нагадаємо, під час засідання ООН, що присвячене ефективному захисту принципів Статуту Світової організації глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров вкотре здивував присутніх агресивними роздумами про долю українського Донбасу та политику США. За його словами Київ, нібито, не може представляти мешканців Донбасу після державного перевороту 2014 року. 

Глава МЗС країни-агресора прямо звинуватив США у нібито спробі утвердити панування через покарання неслухняних. «Незгодних заносять до чорних списків за принципом: хто не з нами, той проти нас», – зазначив Лавров.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН. Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде. 

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Теги: США Москва права людини посол Сергій Лавров міністр росія

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