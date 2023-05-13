Німеччина готує для України найбільший пакет військової допомоги

Нова допомога повинна не лише посилити наші сухопутні війська, але й суттєво модернізувати протиповітряну оборону

Уряд Німеччини готує черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько €2,7 млрд. Про це повідомляє Spiegel.

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Згідно з даними видання, Україна отримає 20 бронетранспортерів Marder, 30 танків Leopard 1, 18 колісних гаубиць, 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS, сотні керованих ракет для вищезгаданої системи та інше.

Зазначається, що Німеччина також хоче допомогти нашій країні у розвідці. Запланована постава до 200 розвідувальних БПЛА. Тако мова йде й про передачу 100 захищених бойових машин, які використовуються для транспортування військових на фронт, а також 100 машин логістичної підтримки.

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Нова допомога повинна не лише посилити наші сухопутні війська, але й суттєво модернізувати протиповітряну оборону.

Видання додає, що пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені, що буде символом німецької солідарності з нашою країною.

Нагадаємо, міністерство оборони США нещодавно оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на $1,2 млрд.

До слова, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.

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Остін наголосив, що США займаються не лише відправленням танків в Україну й підготовкою військових для користування ними, а й створенням інфраструктури, яка підтримуватиме роботу цієї техніки. У Пентагоні нагадали, що кілька танків Abrams наразі знаходяться на тренувальному полігоні для навчання українців.

Раніше стало відомо, що німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall хоче створити в Україні виробничі потужності для виробництва танків, боєприпасів та засобів ППО.