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Подоляк розповів, коли можна буде прогнозувати закінчення війни

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Подоляк розповів, коли можна буде прогнозувати закінчення війни
Подоляк розповів, коли можна буде прогнозувати закінчення війни
фото: Офіс президента

«Остаточний перелом станеться після того, як паде одне з двох ключових для Кремля міст» – Донецьк чи Луганськ

Остаточним переломним моментом у війні стане не деокупація Криму, а визволення Донецька чи Луганська. Опісля можна буде спрогнозувати, коли саме закінчаться бойові дії. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Коментуючи контрнаступальні дії ЗСУ на Харківському напрямку та на півдні, посадовець зазначив, що «сьогодні відбувається не перелом, а те, що й мало відбуватися».

«Україна показує, як вона воюватиме, як вона звільнятиме території, включно з Кримом. Це будуть абсолютно продумані стратегічно і тактично заходи на різних напрямках», – наголосив Подоляк.

На його думку, «остаточний перелом станеться після того, як паде одне з двох ключових для Кремля міст» – Донецьк чи Луганськ.

«Ось цього моменту, власне, все й закінчиться. Ми зможемо вже чітко математично прогнозувати, коли закінчиться війна. Це питання навіть не Криму, а питання Луганська та Донецька. Це надзвичайно важливо, бо навколо цих двох міст і побудовано всю цю риторику дивних суб'єктів із РФ, які розповідають про якесь бомбардування Донбасу», – додав радник глави Офісу президента.

До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

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Теги: бомбардування війна Донецьк Луганськ радник Україна

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