Поліцію Херсонської області очолив Ігор Король: що про нього відомо

Поліцію Херсонщини очолюватиме колишній начальник кримінальної поліції в Полтавській області

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Національної поліції Ігор Клименко представили особовому складу Головного управління Національної поліції в Херсонській області нового керівника. Ним став полковник поліції Ігор Король. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Представлення відбулося в рамках робочого візиту керівництва МВС та Нацполіції на Херсонщину для участі у тактико-спеціальних навчаннях працівників системи органів внутрішніх справ України.

Очільник МВС наголосив на необхідності оперативного налагодження співпраці з представниками місцевої влади та продовження реалізації важливих проєктів у регіоні.

Також Денис Монастирський подякував попередньому керівнику ГУНП в Херсонській області Олександру Прокудіну за 2,5 роки управління поліцією.

Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав основні завдання, які стоять перед новопризначеним керівником поліції області. Серед них – посилення довіри населення до кожного поліцейського та всієї системи МВС, дотримання прав і свобод людини, покращення стану реагування на повідомлення про вчинення злочинів та правопорушень. Крім того, Клименко наголосив на важливості забезпечення оперативного і якісного реагування на безпекові виклики та стабільності в регіоні, що межує з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також на посиленні боротьби зі злочинністю.

фото: mvs.gov.ua

Король зазначив, що докладе максимум зусиль для реалізації поставлених завдань та розв'язання проблем, які найбільше турбують жителів області.

До цього Ігор Король обіймав посаду заступника начальника ГУНП в Полтавській області – керівника кримінальної поліції. Раніше Король перебував на посаді першого заступника Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Згідно з декларацією, Ігор Король має земельну ділянку та садовий будинок у Київській області. Його дружина Ольга має квартиру у Києві та дві земельної ділянки у Київській області.

Ігор Король володіє автомобілем Mitsubishi Outlander XL та безкоштовно користується чужим автомобілем Lexus GX 470.

До слова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Причина – спроба слідчих сфальсифікувати справу про смертельну ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського.