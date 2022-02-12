Генпрокурорка закликала Ярославського повернутися в Україну для слідчих дій

Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну для слідчих дій у справі про ДТП

Венедіктова пообіцяла, що все буде по закону, все буде професійно і швидко

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала бізнесмена Олександра Ярославського повернутися до України і пообіцяла неупереджене розслідування у справі про смертельне ДТП за участю його кортежа. Про це Венедіктова заявила на брифінгу в Харкові, передає «Радіо Свобода».

«Я вам обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого в політичні ігри. Але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтесь в Україну! Я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде професійно і швидко», – сказала генпрокурорка.

Нагадаємо, відносно поліцейських і прокурорів проведуть розслідування у справі про ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генерального прокурора.

Венедіктова взяла справу під особистий контроль.

«Попри впізнаваність особи, ймовірно, причетного до скоєння цього злочину, що спричинила смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на його можливості і зв'язки, злочин буде розслідуватися швидко, якісно і неупереджено», – заявила вона.

Як відомо, МВС чекає Ярославського на допит після повернення в країну.

Раніше компанія Ярославського підтвердила причетність до ДТП, заявивши, що водій «не розпізнав перешкоду».

До слова, Ярославський каже, що спав під час смертельної аварії. ЗМІ повідомили, що бізнесмен Олександр Ярославський, авто з кортежу якого вночі збило на смерть людину, полетів з Харкова до Лондона.