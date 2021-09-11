Політолог розчарував опонентів Тимошенко: Вона має потенціал зростання

«Тимошенко зараз є одним із серйозних подразників для влади»

Президентський рейтинг лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко стабільно перебуває на рівні третього-четвертого місця і це говорить про стабільні політичні перспективи цієї політикині. Так вважає політолог, екснардеп Вадим Денисенко. На його думку, якщо Тимошенко вдасться провести серйозні «тарифні» мітинги у центрі Києва, вона зможе і наростити свою підтримку.

«Безумовно, лідерка БЮТ зараз є одним із серйозних подразників для влади. Тема землі не дала серйозного ривка для Тимошенко, але зацементувала частину її виборців. Другою ключовою темою, окрім землі, у її піар-кампанії посідають тарифи», – сказав Денисенко в інтерв’ю «Главкому».

Нині влада робить все, аби проблема тарифів не стала питанням номер один для українців, вважає політолог. Крім того, Банкова налаштована не допустити серйозних «тарифних» мітингів у центрі Києва.

«Якщо Тимошенко не вдасться провести такі акції, то можна сказати, що вона не зможе очолити тарифні процеси в державі», – наголосив Вадим Денисенко.

Щодо майбутнього партії «Батьківщина», то навряд чи на наступних виборах ця політсила піде у небуття.

«Говорити про те, що БЮТ не подолає 5%-й бар’єру, не доводиться. У найгіршому випадку Тимошенко може отримати 8%, причому, потенціал до зростання у 10% там також є. Але питання в тому, як вона буде розпоряджатися часом і чи зможе вона переглянути свої головні меседжі. На землі та тарифах зробити серйозний ривок їй точно не вдасться», – переконаний політолог.

Нагадаємо, як свідчать свіжі рейтинги політичних партій, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали б партії «Слуга народу» з результатом 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. На другому місці «Європейська солідарність» – 14,1%, третє місце посіла проросійська «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» готові проголосувати 10,6% опитаних.

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