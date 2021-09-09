Тимошенко зробила заяву щодо вартості газу (відео)

За словами політикині, майбутній опалювальний сезон буде надзвичайно тяжким для населення

Формування у 2020 році тарифів за газ для «Теплокомуненерго» з вартістю енергоносія 5 грн за 1 куб. м призвело до зростання тарифів, які виявилися для багатьох громадян непосильними, а також до заборгованості населення за газ на десятки мільярдів гривень. Про це заявила лідерка фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Юлія Тимошенко під час блокування політичною силою трибуни парламенту.

Тимошенко додала, що цього року вартість газу зросте ще майже у 1,5 раза. При цьому кількість домогосподарств, що отримують житлові субсидії, скоротилася з 7 млн до близько 2,5 млн.

«Це означає, що у людей забрали субсидії, а тепло коштуватиме в півтора раза дорожче», – обурилася Тимошенко.

Політикиня закликала колег підтримати законопроєкт депутатів від «Батьківщини» №6011, яким планується спрямувати кошти, отримані в рамках програми співробітництва з МВФ, для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

«Ми вимагаємо, щоб завтра прем’єр-міністр України доповідав з трибуни, відповідав на питання, що відбувається з геноцидом українців щодо тарифів», – підсумувала лідерка «Батьківщини».

Нагадаємо, постачальники газу оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися та залишаються значно вигіднішими.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії», встановила тариф на газ для своїх клієнтів у вересні 2021 року на рівні 12 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривні за кубометр).

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