Політологи назвали основні політичні досягнення України у 2017 році

Найголовніше досягнення – це вступ у дію Угоди про Асоціацію України з ЄС

Важливим здобутком України у 2017 році можна вважати підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, впровадження безвізового режиму та посилення взаємодії з зовнішніми партнерами. Про це на прес-конференції у «Главкомі» розповіли виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук і радник Дирекції



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Найголовніше досягнення – це вступ у дію Угоди про Асоціацію України з ЄС

Важливим здобутком України у 2017 році можна вважати підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, впровадження безвізового режиму та посилення взаємодії з зовнішніми партнерами. Про це на прес-конференції у «Главкомі» розповіли виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук і радник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков.

«Найголовніше досягнення – це вступ у дію Угоди про Асоціацію України з ЄС. Вона передбачає поглиблені взаємини у сфері торгівлі. Також вона відкриває перед країною юридичні можливості, тобто здійснювати більш тісну кооперацію з ЄС», - сказала Конончук.

Також вона зазначила, що внаслідок нового формату стосунків між Великою Британією та Європейським союзом Україна має усі шанси розпочати співпрацю з ЄС.

«Мене потішило висловлювання міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля про те, що у контексті пошуку нового формату відносин Великої Британії з ЄС, який має бути внаслідок Brexit, Європейський союз політично буде шукати формулу аналогічної співпраці з Туреччиною та Україною», - розповіла Конончук.

Полтораков зазначив, що Україна відійшла від статусу позаблоковості та остаточно обрала західний напрямок, у зв’язку з чим і отримала спрощення візового режиму.

«Ми відійшли від політики позаблоковості, політики коливання між Сходом та Заходом, політики лояльності. Україна обрала західний вектор. Тому нам було запропоновано спрощення візового режиму. Слід розуміти, що це аванс, який ми отримали через успіхи внутрішньої політики», - сказав політолог.

Однак радник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень зазначив, що попри успіхи на шляху до європейської інтеграції, Україна продемонструвала недопрацювання у роботі з зовнішніми партнерами.

«Яскравий приклад – це недоопрацьований у роботі з зовнішньою аудиторією закон «Про Освіту». Зокрема, його стаття 10 про мову, якою має відбуватися навчальний процес. Зрозуміло, що в Україні навчання має відбуватися державною мовою. Але зовнішнє експертне коло ми недостатньо підготували і мали допрацьовувати заднім числом та долучати Венеціанську комісію», - сказав Полтораков.

Дивіться запис прес-конференції: