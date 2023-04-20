Політолог назвав причини, чому торгові мережі не беруться за харчування армії

Система постачання харчування для українських ритейлерів складна і незручна, проте вона зручна для армії і довела свою спроможність

Міноборони не погоджується на вимогу ритейлерів щотижня коригувати ціни, враховуючи їхні істотні коливання

Спроба керівництва Міноборони перенести організацію харчування військовослужбовців на українських ритейлерів створює низку ризиків потенційним виконавцям, оскільки постанова КМУ №335 заперечує можливість отримання прибутку. Крім того, ритейлери свідомі, що в разі залучення до контрактів МО їм доведеться мати справу з державними грошима, отже, працювати під постійною увагою силовиків в умовах вкрай нестабільної та жорсткої ситуації, пов’язаної з логістикою.

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Про це у своєму блозі на Цензор.нет пише політолог Віталій Кулик.

Він наводить кілька аргументів, на які звертають увагу найбільші торговельні мережі. Одна з головних причин – вартість продукції.

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«Ритейлери вивчили систему забезпечення, логістику і заявили, що нинішні ціни для них виявилися низькими. За подібними цінами роздрібні мережі працювати відмовилися. Так виходить, що з цінами не так все й було погано? Чому ж тоді усі хейтили Резнікова?» – пише політолог.

Також він нагадав, що Кабмін видав постанову №335, яка регулює процес закупівлі харчування для військових і згідно з якою постачальник послуги не має права отримувати прибуток. Таким чином, заперечується сама сутність бізнесу, яку беруть за основу комерційні структури.

Ще одна причина, за якою ритейлери не хочуть брати на себе зобов’язання із забезпеченням харчування українських солдат – необхідність постійної взаємодії із правоохоронними органами.

««Принад» роботи з бюджетними грошима багато – починаючи від регулярних обшуків (сьогодні кримінальні справи порушено стосовно всіх постачальників послуг усіма правоохоронними органами одночасно), до арешту рахунків. У випадку з ритейлерами буде паралізований не лише напрямок забезпечення армії, а й основна діяльність підприємства. В цьому можна бути впевненим точно – наші правоохоронці знають свою справу на «відмінно»», – припускає Віталій Кулик.

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Також політолог наголошує на тому, що Міноборони не погоджується на вимогу ритейлерів щотижня коригувати ціни, враховуючи їхні істотні коливання. На думку політолога, необхідність такого коригування не лише збільшить навантаження на апарат МО, але й призведе до зростання корупційних ризиків через істотний вплив людського фактору.

Ще одна серйозна проблема, з якою можуть стикнутися торговельні мережі при забезпеченні харчування армії – логістика. Адже потрібно враховувати чимало чинників, як то окремі для кожної частини вимоги, різниця у продуктових наборах, нестандартне фасування, температурні характеристики тощо. А в разі невиконання цих вимог підрядники отримують штрафні санкції.

За словами Віталія Кулика, система постачання харчування для українських ритейлерів складна і незручна, проте вона зручна для армії і довела свою спроможність.

«Існуюча система забезпечення армії продовольством розроблялася і вдосконалювалася багато років, і, як показали 14 місяців війни, працює! Якщо роздрібні мережі визнають, що ціни не те, що нормальні, а для них навіть низькі, то питання все-таки не в ціні. І звинувачення на адресу Резнікова, м'яко кажучи, підпитанням», – підкреслив Віталій Кулик.

Він припустив, що риторика Мінекономіки щодо необхідності врахувати вимоги ритейлерів може означати, що хтось із чиновників намагається підлаштувати систему забезпечення армії під побажання торгових мереж і «під гаслами боротьби з корупцією намагається побудувати новий «схематоз» під окремих рітейлерів»

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Нагадаємо, тиждень тому заступник міністра оборони Денис Шарапов провів зустріч з найбільшими рітейлерами України – Сільпо, АТБ, Ашан, Варус та іншими. Під час зустрічі обговорювалися можливості залучення ритейлерів до процесу організації та забезпечення харчуванням військовослужбовців.