«Він контужений»: Рабінович назвав цінність Киви для ОПЗЖ

Вадим Рабінович: Кива один з найцінніших людей в нашій партії з однієї простої причини – він людина, що воювала, контужена

Рабінович підкреслив, що Кива знаходиться під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович назвав свого колегу Іллю Киву дуже цінним кадром для партії. Про це він заявив ефірі телеканалу «Україна 24».

«Якщо серйозно, то я вам скажу – багато хто не розуміє, але я постараюся пояснити: Кива один з найцінніших людей в нашій партії з однієї простої причини – він людина, що воювала, контужена. Він був затятий прихильник будь-якої війни. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він, як і (координатор ГО «Патріоти – За життя» Олег) Ширяєв, якого вони ненавидять, були оплотом «Правого сектора», але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди», – сказав нардеп від ОПЗЖ.

Також Рабінович підкреслив, що Кива знаходиться під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить.

До слова, депутати ОПЗЖ відвідали Медведчука та нарвалися на кепкування соцмереж.

Раніше Дмитро Ярош натякнув, що Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

Зазначимо, 21 жовтня одіозний нардеп Кива розповів, що його виключили з ОПЗЖ (відео).

Згодом його соратники, зокрема, Рабінович назвали це «маячнею» та «фейком». «Кого ви хочете виключити з партії, Киву? Хрону лисого!», – заявляв політик.