Порошенко хоче патронату країн ЄС над містами Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент упевнений, що інвестиції у відновлення життя на Донбасі додасть Заходу більшого розуміння проблем у регіоні

Президент Петро Порошенко поставив завдання українським дипломатам залучати кошти країн ЄС для відбудови конкретних населених пунктів на Донбасі. Про це він заявив у виступі на відкритті нового газогону в Авдіївці.

«Ми маємо іншу Україну і її абсолютно інше місце у світі, і саме тому українські посли будуть займатися декількома дуже важливими речами - мобілізацією коштів світу по відновленню інфраструктури Донбасу... Ми будемо робити так, щоб кожна країна Європейського Союзу взяла на себе відповідальність за відбудову конкретного населеного пункту на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях», - сказав Порошенко.

Пізніше на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних представництв України та військовослужбовцями ЗСУ глава держави пояснив, що йдеться про програму встановлення своєрідного патронату над визначеними містами і селищами Донбасу.

«Нехай Німеччина візьме відповідальність за Краматорськ, Греція - за Маріуполь, нехай Велика Британія - за Волноваху, нехай інші країни візьмуть Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку... Це буде гарним символом, бо якщо люди будуть інвестувати у відновлення нормального життя на Донбасі, вони будуть розуміти той рівень проблем, який сьогодні стосується нас», - зазначив президент.

Він висловив переконання, що ми маємо «терміново активізувати цю роботу».

Раніше сьогодні Порошенко прибув до прифронтової Авдіївки. До цього українські посли, які прибули до Києва на ХІІІ Нараду керівників закордонних дипломатичних представництв, у неділю, 26 серпня, вилетіли на Донбас.

Джерело: Укрінформ