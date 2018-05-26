Порошенко оплатив для сім’ї Карпюка квитки на фінал Ліги чемпіонів

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На матчі буде присутня дружина політв'язня разом з їх сином

Сім'я українського політв'язня Миколи Карпюка, незаконного утримуваного в Росії, буде присутня на фіналі Ліги чемпіонів у Києві. Про таке стало відомо 44.ua з власних джерел в Адміністрації президента.

Ці дані під час телефонної розмови підтвердила Олена Карпюк.

Відомо, що квитки для сім'ї політв'язня оплатив президент Петро Порошенко. На матч Олена прийде разом зі своїм сином.

Також вона погодилася назвати команду, за яку буде вболівати сьогодні ввечері – її фаворитом виявився мадридський «Реал».

Микола Карпюк - український політв'язень, що незаконно утримується на території РФ. Його затримали в 2014 році. У 2016 році його звинуватили в сфабрикованому злочині і засудили до 22,5 років ув'язнення.

Нагадаємо, поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.