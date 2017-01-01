Порошенко подякував Канаді за рішення постачати зброю Україні

Порошенко і Фріланд обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Порошенко подякував Канаді за підтримку, як у питанні проведення реформ, так і протидії російській агресії. Яскравим свідченням такої допомоги стало нещодавнє рішення Оттави про включення України до списку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Христя Фріланд

Порошенко і Фріланд обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко зустрівся з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко подякував Канаді за підтримку, як у питанні проведення реформ, так і протидії російській агресії. Яскравим свідченням такої допомоги стало нещодавнє рішення Оттави про включення України до списку країн, до яких дозволено поставки озброєння.

Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню проросійськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів. Окрему увагу було приділено намірам Росії підірвати імплементацію Мінських домовленостей, зокрема, шляхом виходу з СЦКК

З метою сприяння мирному врегулюванню було скоординовано подальші кроки щодо просування ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.

Христя Фріланд також поінформувала про тісне координування підходів зі США, зокрема під час зустрічі з держсекретарем Рексом Тіллерсоном 19 грудня.

Було також домовлено продовжувати вживати спільних зусиль для звільнення українських заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму.

Глава держави відзначив важливу роль Оттави у просуванні кримської резолюції, яка була ухвалена Генасамблеєю ООН. Порошенко закликав Канаду активно долучитися до формування групи друзів з деокупації Криму.

Президент України привітав Канаду з майбутньою відповідальною місією – головуванням у «Великій сімці», та висловив впевненість, що питання України буде серед пріоритетних на порядку денному цього поважного форуму.

Порошенко також відзначив символічність візиту канадського міністра напередодні відзначення 100-річчя дипломатичної служби України.

Нагадаємо, Фріланд перебуває з дводенним візитом в Україні.

Раніше Фріланд заявила, що Канада підтримує українців і обіцяє ніколи не залишатися мовчазним спостерігачем за вчиненням насильства й поширенням ненависті.