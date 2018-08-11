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    Політика

    Порошенко про окуповану Ялту: Над містом підніметься синьо-жовтий стяг

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    Порошенко про окуповану Ялту: Над містом підніметься синьо-жовтий стяг

    Президент привітав городян із днем міста

    Президент Петро Порошенко привітав окуповану Ялту із днем міста і висловив впевненість про відновлення української влади на півострові Крим. Відповідну заяву поширено у Facebook.

    «Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української держави. Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко доручив дипломатам підготувати нову резолюцію щодо анексованого Росією Криму до наступної сесії Генасамблеї ООН.

    Як відомо, Росія анексувала Крим на початку 2014 року і не реагує на заклики України та світових лідерів повернутися в законне руслу й відновити суверенітет нашої держави.

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