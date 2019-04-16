Порошенко розповів, хто буде в його команді у разі перемоги на виборах



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Петро Порошенко заявив в ефірі програми «Свобода слова» Фото: president.gov.ua

Порошенко заявив, що країна потребує «молодих, компетентних, патріотичних людей, яким довіряють люди»

У разі повторного обрання на посаду президента України жодних бізнес-партнерів у команді Порошенка не буде – «вона складатиметься з молодих патріотів, які зарекомендували себе в реформі децентралізації».

Про це Петро Порошенко заявив в ефірі програми «Свобода слова» телеканалу ІСTV.

«Я наголошую, що ніяких бізнес-партнерів одразу після президентських виборів в моїй команді не буде. Я наголошую на цьому», - заявив Порошенко, додавши, що країна потребує молодих, компетентних, патріотичних людей, яким довіряють люди.

«У моїй команді наступного скликання це будуть молоді люди, які будуть залучені в тому числі через програму децентралізації, лідери об’єднаних громад, які не на словах, а реальними справами продемонстрували покращення життя в окремих громадах. І для них будуть створені соціальні ліфти, які дозволять їм зайняти відповідні місця в команді», - пообіцяв чинний глава держави.

Раніше Порошенко заявляв, що бачить свої помилки в кадровій політиці і тому обіцяє більше не призначати на посади бізнес-партнерів і близьких людей.

Джерело: Укрінформ