  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Порошенко розповів, хто буде в його команді у разі перемоги на виборах

    • Розсилка
    Петро Порошенко заявив в ефірі програми &laquo;Свобода слова&raquo; - Порошенко розповів, хто буде в його команді у разі перемоги на виборах
    Петро Порошенко заявив в ефірі програми «Свобода слова»
    Фото: president.gov.ua

    Порошенко заявив, що країна потребує «молодих, компетентних, патріотичних людей, яким довіряють люди»

    У разі повторного обрання на посаду президента України жодних бізнес-партнерів у команді Порошенка не буде – «вона складатиметься з молодих патріотів, які зарекомендували себе в реформі децентралізації».

    Про це Петро Порошенко заявив в ефірі програми «Свобода слова» телеканалу ІСTV.

    «Я наголошую, що ніяких бізнес-партнерів одразу після президентських виборів в моїй команді не буде. Я наголошую на цьому», - заявив Порошенко, додавши, що країна потребує молодих, компетентних, патріотичних людей, яким довіряють люди.

    «У моїй команді наступного скликання це будуть молоді люди, які будуть залучені в тому числі через програму децентралізації, лідери об’єднаних громад, які не на словах, а реальними справами продемонстрували покращення життя в окремих громадах. І для них будуть створені соціальні ліфти, які дозволять їм зайняти відповідні місця в команді», - пообіцяв чинний глава держави.

    Раніше Порошенко заявляв, що бачить свої помилки в кадровій політиці і тому обіцяє більше не призначати на посади бізнес-партнерів і близьких людей.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Петро Порошенко вибори децентралізація політика Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ