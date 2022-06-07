Порошенко у Польщі назвав три фактори, які зупинять Путіна

Петро Порошенко на конгресі у Польщі пояснював європейцям, що потрібно зробити для припинення війни в Україні

Євроатлантична інтеграція України разом із тиском на Росію можуть завершити війну

Лідер «Європейської Солідарності» ПетроПорошенко на дебатах Європейського Фінансового Конгресу закликав Захід відкрити для України дорогу до ЄС і НАТО. Про це п’ятий президент України написав на Facebook.

«Під час дискусії я закликав надати Україні статус кандидата в ЄС та пояснив, що це буде для України потужним стимулом», – наголосив Порошенко, заявивши, що на конгресі (Європейської народної партії – ред.) у Роттердамі не знайшов жодного політика, який був би проти такого кроку.

П’ятий президент України наголосив, що статус кандидата і членство у Євросоюзі – це перш за все про безпеку в Україні та регіоні. Тому, разом із процесом євроінтеграції, Порошенко згадав план щодо членства в НАТО, який Україна має отримати на саміті Альянсу у Мадриді.

Крім цих двох кроків, Захід має посилити санкції проти Росії, запровадити нові ембарго на російські товари та збільшити постачання зброї для України.

«Лише комбінація цих трьох факторів призведе до успіху. Якщо відмовлять зі статусом або зброєю – це буде відповідальність не лише європейських політиків, а наша спільна. Ми не можемо дозволити Путіну виграти війну», – упевнений Петро Порошенко.

Нагадаємо, що найбільша політична сила ЄС, Європейська народна партія, на конгресі у Ротердамі ухвалила резолюцію на підтримку України. Резолюція наголошує на необхідності якнайшвидшого надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, вже на червневому засіданні Європейської Ради, і початку передвступних переговорів.

Крім того, Європейська народна партія закликала колег по Євросоюзу запровадити ембарго на імпорт з Росії не тільки нафти, а й газу та ядерного палива аж до припинення агресії та відновлення територіальної цілісності України.

Також «народники», до складу яких на правах партії-спостерігача входить і «Європейська Солідарність», запропонували розробити «План Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови України.