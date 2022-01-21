«Гіпотетичний сценарій». Прессекретар Зеленського прокоментував заяву президента про Харків

Зеленський заявив, що російське вторгнення може початися з територій, де «історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією» – наприклад, Харкова

Никифоров назвав слова президента Зеленського про можливу окупацію Харкова просто прикладом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення може початися з територій, де «історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією» – наприклад, Харкова. Ці слова викликали занепокоєння у місцевої влади, голова Харківської ОДА заявив, що жодних позаштатних подій на Харківщині не відбувається. А згодом речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ пояснив, що президент просто зробив «гіпотетичне припущення».

«Я думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв‘ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз’яснень», – сказав він.

За його словами, «президент розмірковував про ескалацію».

«Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано», – сказав він.

Нагадаємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

«Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися», – сказав він.

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова». Мер запевнив, що харків'яни готові дати відсіч загарбнику.

Читайте також: