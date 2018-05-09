Порошенко вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Урочиста хода на чолі з главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави у Києві

Президент Петро Порошенко у День перемоги над нацизмом взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні. Урочиста хода на чолі з главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави до могили Невідомого солдата. Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам’ять



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Урочиста хода на чолі з главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави у Києві

Президент Петро Порошенко у День перемоги над нацизмом взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 73-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.

Урочиста хода на чолі з главою держави пройшла Алеєю Воїнської Слави до могили Невідомого солдата. Глава держави поклав квіти до могили Невідомого солдата та вшанував пам’ять загиблих. До монументу також було встановлено вінок зі стрічкою національних кольорів.

Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

У церемонії взяли участь ветерани Другої світової війни, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інші офіційні особи, представники уряду, Адміністрації президента, духовенства та громадськості.

Воїни Почесної варти пройшли перед монументом урочистим маршем.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що нацизм здолав передусім український солдат.