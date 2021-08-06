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    Посол: підготовка візиту Зеленського до Вашингтона виходить на фінішну пряму

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    Український лідер Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом 30 серпня - Посол: підготовка візиту Зеленського до Вашингтона виходить на фінішну пряму
    Український лідер Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом 30 серпня
    Колаж з відкритих джерел

    Метою зустрічі лідерів Маркарова назвала поглиблення стратегічного партнерства України та США

    Підготовка візиту президента Володимира Зеленського у США виходить на фінішну пряму, український лідер зустрінеться з президентом Джо Байденом 30 серпня. Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

    За її словами, змістовні зустрічі відбулися з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

    «У пріоритеті – підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня», – написала вона.

    Метою зустрічі лідерів Маркарова назвала поглиблення стратегічного партнерства України та США реальними конкретними спільними ініціативами для захисту суверенітету та територіальної цілісності, у підвищенні безпеки в Україні та регіоні, збільшенні нашої військової спроможності, прискоренні трансформації України в модерну, економічно сильну демократичну країну.

    «Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні «тихої дипломатії», коли ми разом з американськими партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки візиту №1», – резюмувала Маркарова.

    Раніше «слуга народу» розповіла про підготовку до саміту Зеленського і Байдена: час не на нашому боці.

    Також конгресмени закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського у Білий дім.

    Теги: США Джозеф Байден політика посол Володимир Зеленський Оксана Маркарова
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    Посол: підготовка візиту Зеленського до Вашингтона виходить на фінішну пряму