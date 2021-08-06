Посол: підготовка візиту Зеленського до Вашингтона виходить на фінішну пряму

Метою зустрічі лідерів Маркарова назвала поглиблення стратегічного партнерства України та США

Підготовка візиту президента Володимира Зеленського у США виходить на фінішну пряму, український лідер зустрінеться з президентом Джо Байденом 30 серпня. Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, змістовні зустрічі відбулися з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Саліваном та державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

«У пріоритеті – підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч з президентом США Джо Байденом 30 серпня», – написала вона.

Метою зустрічі лідерів Маркарова назвала поглиблення стратегічного партнерства України та США реальними конкретними спільними ініціативами для захисту суверенітету та територіальної цілісності, у підвищенні безпеки в Україні та регіоні, збільшенні нашої військової спроможності, прискоренні трансформації України в модерну, економічно сильну демократичну країну.

«Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні «тихої дипломатії», коли ми разом з американськими партнерами будемо працювати над реалізацією обговорених конкретних планів щодо зустрічі лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки візиту №1», – резюмувала Маркарова.

Раніше «слуга народу» розповіла про підготовку до саміту Зеленського і Байдена: час не на нашому боці.

Також конгресмени закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського у Білий дім.