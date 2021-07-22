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    Конгресмени закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського у Білий дім

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    Напередодні у Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня - Конгресмени закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського у Білий дім

    Напередодні у Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня

    Фото з відкритих джерел

    Конгрес США буде на канікулах під час візиту президента України до Вашингтона

    У Конгресі США звернулися до Білого дому з проханням змінити дату візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це в коментарі «Голосу Америки» розповіла співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.

    «Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену, – ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили – для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий – це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно – і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом», – зазначила вона.

    Також сенатор-республіканець Тед Круз розкритикував обрану для візиту Зеленського дату.

    «Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійної основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо «Північному потоку-2». Напевно, просто збіг», – написав сенатор у Twitter.

    Напередодні у Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

    Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України.

    Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

    Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

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    Теги: США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон
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    Конгресмени закликали Байдена змінити дату візиту Зеленського у Білий дім