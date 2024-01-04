Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії

«Японці не хочуть ескалації, є певний ментальний бар’єр»

Тихоокеанський військово-морський флот РФ, який плаває біля японських островів, значно відстає за своїми технічними показниками від флоту самої Японії. Представники військово-морських сил цієї країни відверто висміюють російські кораблі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

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«Ті консервні банки, які плавають біля японських островів під російським прапором і називаються «Тихоокеанський флот», поряд не стоять. Я розмовляв із представниками ВМС Японії. То військові кажуть, що ці кораблі РФ як загроза – це несерйозно. За 15 хвилин приблизно їх можна потопити. Але японці не хочуть ескалації, є певний ментальний бар’єр», – розповів Корсунський.

Водночас посол заявив: попри те, що контингент ВМФ США, який стоїть на Окінаві, – це потужна військова сила, у разі відкритої агресії Японії буде складно протистояти всім загрозам одночасно.

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«Японці самі про це відверто говорять. Тому вони ще до початку нашої повномасштабної війни, в кінці 2021 року переглянули стратегічні документи. Досі вони вважали, що вдасться утриматись від ескалації у регіоні. Але розвиток подій показав, що скоріше за все ситуація погіршуватиметься. Тому вони зараз закуповують зараз 1000 ракет Tomahawk», – каже посол.

Як зазначив Корсунський, японці почали будувати два нових суперсучасних кораблі.

Флагман класу есмінець Maya Фото з відкритих джерел

«Якщо ви уважно прослідкуєте за тим, що відбувалося цього року, то ви побачите, що США, Південна Корея і Японія створили тристоронній механізм попередження ракетних пусків. Це ж все невипадково. Всі дуже нервово дивляться на Росію з Північною Кореєю. Північна Корея абсолютно неконтрольована, що вона може зробити, ніхто не розуміє», – сказав Корсунський.

Раніше посол назвав японське озброєння, яке цікаве Україні.

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Нагадаємо, Південна Корея, Сполучені Штати та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР.