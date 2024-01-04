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Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії

Христина Петренко
glavcom.ua
Потопимо за 15 хвилин. Дипломат розказав, як японські військові оцінюють тихоокеанський флот Росії
Сергій Корсунський розповів про надсучасні японські кораблі
фото з відкритих джерел

«Японці не хочуть ескалації, є певний ментальний бар’єр»

Тихоокеанський військово-морський флот РФ, який плаває біля японських островів, значно відстає за своїми технічними показниками від флоту самої Японії. Представники військово-морських сил цієї країни відверто висміюють російські кораблі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Ті консервні банки, які плавають біля японських островів під російським прапором і називаються «Тихоокеанський флот», поряд не стоять. Я розмовляв із представниками ВМС Японії. То військові кажуть, що ці кораблі РФ як загроза – це несерйозно. За 15 хвилин приблизно їх можна потопити. Але японці не хочуть ескалації, є певний ментальний бар’єр», – розповів Корсунський. 

Водночас посол заявив: попри те, що контингент ВМФ США, який стоїть на Окінаві, – це потужна військова сила, у разі відкритої агресії Японії буде складно протистояти всім загрозам одночасно.

«Японці самі про це відверто говорять. Тому вони ще до початку нашої повномасштабної війни, в кінці 2021 року переглянули стратегічні документи. Досі вони вважали, що вдасться утриматись від ескалації у регіоні. Але розвиток подій показав, що скоріше за все ситуація погіршуватиметься. Тому вони зараз закуповують зараз 1000 ракет Tomahawk», – каже посол.

Як зазначив Корсунський, японці почали будувати два нових суперсучасних кораблі.

Флагман класу есмінець Maya
Флагман класу есмінець Maya
Фото з відкритих джерел

«Якщо ви уважно прослідкуєте за тим, що відбувалося цього року, то ви побачите, що США, Південна Корея і Японія створили тристоронній механізм попередження ракетних пусків. Це ж все невипадково. Всі дуже нервово дивляться на Росію з Північною Кореєю. Північна Корея абсолютно неконтрольована, що вона може зробити, ніхто не розуміє», – сказав Корсунський. 

Раніше посол назвав японське озброєння, яке цікаве Україні.

Нагадаємо, Південна Корея, Сполучені Штати та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

США, Японія і Південна Корея запровадили нову ініціативу на тлі загрози з КНДР. 

Читайте також інтерв'ю: Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть
Теги: росія Японія посол флот інтерв'ю

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