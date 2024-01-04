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Японія збирається поділитись з Україною необхідною технологією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія збирається поділитись з Україною необхідною технологією
Японія зробить акцент на відновленні та відбудові України
фото із відкритих джерел

Японія хоче поділитись біопаливною технологією, яка буде перспективною для бізнесу 

Уряд Японії хоче надати Україні технологій виробництва біопалива, як захід для підтримки України у війні з Росією. Про це 3 січня оголосили урядовці Японії, пише Tokyo Shimbun.

Технологію планується представити на «Японсько-українській конференції сприяння економічній відбудові», яка має відбутися в Японії 19 лютого. Мета – досягти домовленості між українською стороною та японським постачальником технологій.

Зазначається, що Японія, яка не має можливості надавати військову підтримку Україні, як Європа та США, зробить акцент на відновленні та відбудові.  «Передбачається, що японські компанії нададуть технологію виробництва та супутнє обладнання», – кажуть в уряді.

Зазначається, що біопаливо виробляють із сільськогосподарських культур і екскрементів худоби. Оскільки воно використовується для виробництва електроенергії, це привертає увагу як технологія, яка сприяє декарбонізації. 

«Якщо бізнес запуститься, він стане перспективною статтею експорту», ​​– сказав урядовець Японії. Там також розглядають майбутній експорт до Європи, який, як вони сподіваються, допоможе Україні заробити іноземну валюту.

Нагадаємо, наприкінці грудня уряд Японії послабив суворі правила експорту оборонного озброєння. Це дозволить Японії вперше експортувати до США ракети для комплексу Patriot для поповнення американських запасів. Хоча рішення забороняє передачу озброєння в Україну, зміни, внесені Токіо, дадуть Вашингтону та Європі більшої гнучкості у питанні зміцнення протиповітряної оборони України.

До слова, у Японії є протидронні лазерні гармати, електроніка, обладнання для розмінування та радари, які цікавлять Україну. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Японії Сергій Корсунський. За словами посла, у Японії є протидронні лазерні гармати. Але вони поки що – дослідні зразки.

Читайте також: Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть
Теги: Японія експорт Європа бізнес технології озброєння правила

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