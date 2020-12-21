Посол: політика Євросоюзу щодо РФ залежить від того, як Кремль ставиться до України

На думку дипломата, після початку російської агресії в Україні у політиці Європейського союзу щодо РФ стався «глибокий зсув»

Політика Євросоюзу щодо Росії залежить від того, як вона ставиться до України та інших держав-членів Східного партнерства.

Про це повідомив в інтерв'ю «Радіо НВ» посол і голова представництва ЄС в Києві Матті Маасікас.

На думку дипломата, після початку російської агресії в Україні у політиці Європейського союзу щодо РФ стався «глибокий зсув».

«Сьогодні політика Європейського Союзу щодо Росії залежить від того, як Росія ставиться до України і до інших країн Східного партнерства. Це знову ж таки ще одне підтвердження цього глибинного зсуву і це зовсім ніяка не «тепла ванна», – пояснив Маасікас.

Посол відзначив, що в 1990-х роках Європа «не приділяла достатньої уваги» Україні та сусіднім з РФ країнам, зосереджуючи увагу на Москві.

До слова, у середині грудня на Донбасі перебували посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.