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    Політика

    Посол: політика Євросоюзу щодо РФ залежить від того, як Кремль ставиться до України

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    Посол і голова представництва ЄС в&nbsp;Україні Матті Маасікас - Посол: політика Євросоюзу щодо РФ залежить від того, як Кремль ставиться до України
    Посол і голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас

    На думку дипломата, після початку російської агресії в Україні у політиці Європейського союзу щодо РФ стався «глибокий зсув»

    Політика Євросоюзу щодо Росії залежить від того, як вона ставиться до України та інших держав-членів Східного партнерства.

    Про це повідомив в інтерв'ю «Радіо НВ» посол і голова представництва ЄС в Києві Матті Маасікас.

    На думку дипломата, після початку російської агресії в Україні у політиці Європейського союзу щодо РФ стався «глибокий зсув».

    «Сьогодні політика Європейського Союзу щодо Росії залежить від того, як Росія ставиться до України і до інших країн Східного партнерства. Це знову ж таки ще одне підтвердження цього глибинного зсуву і це зовсім ніяка не «тепла ванна», – пояснив Маасікас.

    Посол відзначив, що в 1990-х роках Європа «не приділяла достатньої уваги» Україні та сусіднім з РФ країнам, зосереджуючи увагу на Москві.

    До слова, у середині грудня на Донбасі перебували посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

    Теги: ЄС Росія політика посол Україна Матті Маасікас
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