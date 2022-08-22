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Нова Зеландія анонсувала санкції проти Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нова Зеландія анонсувала санкції проти Росії
Країна запровадить санкції проти ватажків терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»
фото ілюстративне

Санкції торкнуться 48 посадовців та одну організацію

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута заявила, що її країна запровадить чергові санкції проти Росії.
Про це повідомляє Bloomberg.

Санкції буде запроваджено проти ватажків терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Загалом вони торкнуться 48 посадових осіб та одну організацію.

«Санкції базуються на попередніх заходах, спрямованих проти політичних і військових діячів сепаратистських адміністрацій у сепаратистських регіонах Донецької та Луганської областей», – сказала Махута.

Раніше повідомлялося, що Нова Зеландія готує пакет військової допомоги Україні.

У лютому і березні 2022 року уряд Нової Зеландії оголосив про виділення декількох мільйонів доларів гуманітарному фонду ООН для України і Агентству ООН у справах біженців. Пізніше в березні була відправлена військова допомога на суму $5 млн, до складу якої увійшли бронежилети, шоломи і розвантаження. У квітні уряд країни направив до Європи на два місяці транспортний літак C-130H Hercules і 50 осіб допоміжного персоналу, а також виділив ще 13 млн доларів на військову, гуманітарну та юридичну підтримку.

До слова, триває 180-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Теги: росія санкції Нова Зеландія війна в Україні

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