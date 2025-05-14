Нардеп Федієнко може піти на підвищення, а Куницький – втратити посаду: законопроєкт

Федієнко у 2022 році увійшов до складу Комітету з питань національної безпеки та оборони, звільнившись з посади заступника голови Комітету з питань цифрової трансформації

На підвищення може піти Циба Тетяна від партії «Слуга народу» і стати заступником голови комітету з питань соціальної політики

Народні депутати подали законопроєкт про зміни у складах комітетів Верховної Ради України. Так, народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Федієнко може стати заступником голови Комітету з питань національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на законопроєкт.

Проєкт закону зареєстрували Арахамія Давид та Батенко Тарас. Нараз він перебуває на розгляді у комітеті.

Проєктом постанови пропонується обрати Федієнка Олександра – нардепа від партії «Слуга народу» заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Наразі він є членом цього комітету.

Однак, зміни можуть зачепити й інші комітети Верховної Ради. Так, пропонується обрати нардепів від партії «Слуга народу» Мельніка Сергія та Ткаченка Максима – членами комітету з питань правоохоронної діяльності. Зараз Ткаченко є членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Натомість, можуть відкликати з цього ж комітету нардепа від партії «Слуга народу» Куницького Олександра, який не повернувся до України із-за кордону.

Також законопроєктом пропонується «забрати» двох нардепів із комітету з питань аграрної та земельної політики та зробити їх членами комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Тут йдеться про Богданця Андрія від партії «Слуга народу» та Торохтія Богдана від партії «За майбутнє».

На підвищення може піти Циба Тетяна від партії «Слуга народу» і стати заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. На даний момент вона є членом цього комітету.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький виїхав з України 23 вересня на підставі відрядження до США з метою «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». З того часу нардеп не повертався.

До слова, Олександр Куницький не вперше вже потрапляє в курйозні ситуації. Раніше він та нардеп-втікач Артем Дмитрук потрапили в скандал, побивши хлопця. Також Олександр Куницький побився з Миколою Тищенком у приміщенні Верховної Ради.