Правоохоронці проводять обшуки у екскерівника «Нафтогазу» Вітренка – Тищенко

Начебто обшуки у Вітренка пов'язані з корупційною діяльністю

29 листопада правоохоронці провели обшуки за адресами, пов'язаними з екскерівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком. Як повідомив народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, стимулом до активізації слідчих дій щодо Вітренко стали його депутатські запити.

«Наявної у мене і у відкритому доступі інформації достатньо для того, щоб попросити Вітренка відповісти за цілу низку абсурдних рішень, які коштували державі Україна сотні мільйонів гривень. Зв'язок Вітренко з бізнесменом Адамовським та величезні гроші відправлені на афілійовані з ним кампанії, за оренду офісних приміщень – це злочин у воюючій країні! За наявності у «Нафтогазу» кількох будівель у власності, у самому центрі Києві, платежі надіслані Вітренко Адамовському мають усі ознаки корупційних дій. Чекаю від правоохоронців аналізу цього епізоду та ще понад двох десятки інших. Всі будівлі, на які Вітренко витратив державні гроші, наразі заарештовані», – повідомив Тищенко.

За словами нардепа, він зміг домогтися відставки Вітренко, а тепер прагне домогтися покарання, яке стане показовим для всіх державних чиновників.

Раніше стало відомо, що тодішній керівник НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко ще 2020 року ухвалив рішення провести ремонт центрального офісу «Нафтогазу» на вул. Богдана Хмельницького, але в умовах пандемії та військової агресії з боку Росії, вільних грошей на ремонт не виявилося. Проте виявилося достатньо грошей на оренду нового офісу на вул. Михайлівській, 12б, у будівлі, що належить фірмі «Нерухомість столиці» бізнесмена Андрій Адамовського. Вітренко витратив понад 500 млн грн на оренду вказаного офісу. Усі платежі були зроблені без тендерних процедур, оминаючи обов'язкову систему закупівель ProZorro.

Нагадаємо, 1 листопада Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу».