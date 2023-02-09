Прем'єр-міністерка Італії зутрінеться із Зеленським: стали відомі подробиці

Зустріч Володимира Зеленського із прем'єр-міністеркою Італії Джорджа Мелоні запланована на 9 лютого

Італійський прем'єр-міністр Джорджа Мелоні має намір зустрітися із Володимиром Зеленським. Про це розповів віце-прем'єр, глава МЗС Італії Антоніо Таяні. За його словами, бесіда з президентом України відбудеться у рамках зустрічі лідерів Євросоюзу у Брюсселі 9 лютого.

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Зокрема Мелоні планує обговорити із Зеленським роль Риму у відновленні України, яка, за його словами, через деякий час має стати частиною внутрішнього ринку ЄС. Він також не виключив, що український лідер може незабаром відвідати Італію, нагадавши, що у 2022 році екс-прем'єр країни Маріо Драгі приїжджав із візитом до Києва.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні розповіла, що Зеленський розробляє план, щоб розпочати діалог з російською стороною. Вона додала, що має намір відвідати Україну до 24 лютого.

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Нагадаємо, Італія та Франція домовилися спільно закупити близько 700 зенітних ракет Aster-30. Країни досягли домовленості під час зустрічі міністрів оборони у Римі 27 січня 2023 року.