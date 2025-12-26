Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом

Президент повідомив, коли відбудеться його зустріч з американською стороною

Володимир Зеленський заявив, що незабаром зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Також він розповів, які питання щодо миру в Україні він обговорить під час зустрічі. Про це очільник держави повідомив під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

«У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме в неділю у Флорида. Буде у нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки», – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що наразі мирна угода з 20-ти пунктів готова на 90%. Крім цього, готові кілька документів щодо гарантій безпеки. До того ж вже існують напрацювання щодо економічної угоди. За словами Зеленського, всі ці напрацювання варто обговорити з США. Тому Володимиру Зеленському необхідна зустріч з Дональдом Трампом, щоб все детально обговорити.

До того ж на зустрічі обговорюватимуться територіальні питання. «І чи буде обговорено територіальне питання – всі питання, по яких у нас є питання, є розбіжності… наша сторона їх підніме», – наголосив глава держави.

Раніше «Главком» писав про те, що Володимир Зеленський розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні. Також президент заявив, що з США планується обговорення питання відновлення України.

Також повідомлялося, як президент України Володимир Зеленський заявив про те, що миротворчий контингент в Україні може бути розгорнутий лише у разі припинення бойових дій. Глава держави розповів, що наразі є певні домовленості з партнерами щодо захисту на землі, у морі та в небі. За його словами, залишилось узгодити «невеличкі деталі».