«Будапешт – не найкращий майданчик». Зеленський розказав, як переконував Віткоффа

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Будапешт – не найкращий майданчик». Зеленський розказав, як переконував Віткоффа
Зеленський пояснив, чому Будапешт не підходить для мирних переговорів
фото з відкритих джерел

На думку президента України, активність Орбана викликана не турботою про мир, а про власні результати виборів навесні 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Будапешт не є оптимальним місцем для переговорів щодо миру в Україні, підкресливши, що ключовим є результат, а не географія зустрічі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

За словами Зеленського, активність прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який займається підготовкою саміту президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, спрямована більше на власні політичні цілі, ніж на досягнення миру. 

«Ми говорили і публічно, і непублічно, що ми готові до зустрічі в будь-якому форматі, який спрацює. Безумовно, я вважаю, що головне – це результат. Я не вважаю, що Будапешт – найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою. Бо було багато різних достойних варіантів – і це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина», – пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що обговорюється мир в Україні, а не вибори в Угорщині. Він додав, що не вважає, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене. «Будапештський меморандум – це загалом погано для нас, чесно кажучи, історично. І повтор «Будапешту» теж не може бути позитивним. Серед учасників Будапештського меморандуму є різні країни, включно зі США. Я сказав про це президенту Трампу», – зазначив президент.

У п'ятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Під час переговорів американський спецпредставник Стів Віткофф тиснув на українську делегацію. Раніше, 4 вересня, Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена в мирі і готова вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі: дво- чи тристоронньому. За його словами, для завершення війни першочерговим завданням є припинення вогню, тоді як Кремль поки не демонструє бажання досягти миру.

Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якій країні світу, окрім Москви. За його словами, пропозиції щодо проведення зустрічі надходили також від інших лідерів, включно з Дональдом Трампом, Еммануелем Макроном і президентом Туреччини. Зеленський зазначив, що Україна була готова розглядати нейтральні майданчики, як-от Туреччину, Саудівську Аравію, Катар, Австрію чи Швейцарію, а також навіть Казахстан.

Також Зеленський підтвердив готовність приєднатися до можливих переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Будапешті, наголосивши на важливості обміну поглядами. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на майбутню зустріч очільників США та Росії у Будапешті. 

Теги: Віктор Орбан Володимир Зеленський Будапешт

