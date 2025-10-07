Головна Світ Політика
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Орбан зробив скандальну заяву про Євросоюз
Орбан заявив, що ЄС «розпадається» і порівняв його з потопаючим кораблем
фото з відкритих джерел

Прем’єр Угорщини заявив, що ЄС нібито «розпадається» і потребує «радикальної трансформації»

 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти приєднання Угорщини до єврозони, де діє валюта євро, ризиком для країни. Політик переконаний, що Євросоюз перебуває у кризі та може розпастися без серйозних реформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Віктор Орбан заявив, що Угорщині не варто приєднуватися до єврозони, оскільки Європейський Союз «розпадається». Політик зазначив, що ухвалення євро може «прив’язати Угорщину до потопаючого корабля».

За словами Орбана, ЄС стикається з глибокими проблемами і потребує «радикальної трансформації» протягом найближчих двох років. Якщо цього не станеться, він вважає, що союз ризикує перетворитися на «короткий розділ» в історії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито застосовує «моральний шантаж», аби змусити Європейський Союз активніше підтримувати Україну та її шлях до членства в ЄС. За словами угорського прем’єра, Зеленський намагається «вирішувати, що краще для угорців», і чинить тиск на інші країни ЄС. Орбан підкреслив, що Угорщина не має «морального обов’язку» підтримувати вступ України до блоку.

До слова, Віктор Орбан заявив, що Росія є слабкою державою як у військовому, так і в економічному сенсі порівняно з країнами Європейського Союзу. Політик зазначив, що Москва не становить серйозної загрози для Європи, а риторика про могутність Росії є перебільшеною.

Теги: росія Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський Європейський Союз

